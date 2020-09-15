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Çankaya Belediyesi pandemi döneminde de yatırıma devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, son 6 yılda Çankaya’ya kazandırdığı yatırımlarına yenilerini ekliyor.

Çankaya Belediyesi, son 6 yılda Çankaya’ya kazandırdığı yatırımlarına yenilerini ekliyor. İlçeye 125 eser kazandıran belediye, 24 eseri daha Çankayalıların hizmetine sunacak. Çiğdem Mahallesinde havuz yapımını tamamlayan Çankaya Belediyesi, Sancak Mahallesinde de yeni bir Çankaya Evinin yapımına başladı. Belediye, 4 yeni parkı hizmete açtığı, 2 parkın yapımına başladığı Çankaya’ya kısa sürede toplam 14 park kazandıracak.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde mücadelesini sürdüren Çankaya Belediyesi, pandemiye rağmen yeni yatırımları ile halkın parasını halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadelede en iyi ilçe belediyesi seçilen Çankaya Belediyesi, 6 yılda hizmete açtığı 14 Çankaya Evi, 7 kreş, 5 kültür merkezi, 6 pazaryeri, 6 baharevi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, buz sporları salonu, sosyal tesis, teknoloji evi, kütüphane gibi merkezlerin içinde bulunduğu 125 eserine yenilerini ekliyor. Çiğdem Mahallesinde yapımını tamamladığı kapalı yüzme havuzundan sonra Sancak Mahallesinde kütüphane, ağız ve diş sağlığı birimi ile hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği dersliklerin yer alacağı Çankaya Evinin de yapımına başladı.
Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında Alacaatlı Mahallesinde 45 dönüm üzerine kurulacak ve vatandaşları kent ortasında toprakla buluşturacak Kent Tarım Hobi Evi de bulunuyor. Belediye, Konutkent’te sergi ve galeri salonu, Beytepe’de Çankaya Evi ve Baharevi, Yaşamkent’te çocuk kulübü, Öveçler’de Çankaya Evi ile Sokullu’da Engelsiz Yaşam Merkezi gibi eserleri de Çankayalılara kazandıracak. Çankaya Belediyesi Maltepe’de yapımına devam ettiği 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde de çalışmalarına hız verdi.

12 mahalleye 14 yeni park
Başkentin en büyük nüfusuna sahip Çankaya’da, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdikleri bir dönemi geride bıraktıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yüzde 73,48 rekor oy oranı ile halkımızın teveccühünün karşılığını vermek için seçimlerin hemen ardından yeni dönem yatırım planlarımızı bir bir hayata geçirmeye başladık. Seçimden hemen sonra büyük şair Nazım Hikmet’in adını verdiğimiz kültür merkezini hizmete açtık. Bununla birlikte Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi Adalet Yürüyüşü’nü temsil eden Adalet Parkımızı açtık. Yeni yatırımlarımızın yapımına devam ediyoruz. Halkımızın olanı halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyor, yepyeni eserleri ilçemize kazandırıyoruz. 4 parkımızın yapımı bitti. Pandemiden dolayı resmi bir açılış yapmadık ancak hizmet vermeye başladık. Söğütözü Mahallesinde ve Yukarı Öveçler Mahallesi’nde 2 yeni park yapımına başladık. Bunların yanı sıra Yaşamkent, Dodurga, Aşağı Öveçler, Mutlukent, Beytepe, Karapınar ve iki de Alacaatlı Mahallesinde olmak üzere toplam 14 parkımızı da halkımızın hizmetine sunacağız. Çankaya’mızın kazanması, halkımızın mutlu olması için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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