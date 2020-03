Çankaya Belediyesi’nde olağanüstü tedbirler

Çankaya Belediyesi, her geçen gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini belediye hizmet binası içinde de arttırdı.

Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor. İlçenin tüm kamusal alanlarında, parklarda, pazaryerlerinde, metro ve otobüs duraklarında, cadde ve sokaklarda ilaçlama ve yıkama çalışmalarını sürdüren Belediye, bina içi ve dışında görev yapan personeline yönelik de önlemlerini arttırdı. Vatandaşla temas halinde olup bina içinde ve dışında görev yapan tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı. Tüm katlarda en az 4 noktaya ve asansör önlerine dezenfektan yerleştirildi. Belediye sağlık ekipleri, her gün tüm personelin görev yerlerinde ateş ölçümünü yapıyor. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar Dikmen, Mamak, Batıkent ve 100. Yıl noktalarından hareket edecek personel servisi uygulamasına da başladı. Personel dışında kullanılmayacak servislerin dezenfekte işlemi de her gün yapılacak.

Personel yemekhanesinin düzeni de tedbirler kapsamında değiştirildi. Çapraz oturma düzenine geçilen yemekhanede masa örtüleri de kaldırıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelgenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamasına başlanan Çankaya Belediyesinde yemekhaneyi de az sayıda personel kullanıyor. Öğle yemeği saatleri de 11.30-13.15 şeklinde düzenlendi.

Binaya ziyaretçi yasağının geldiği belediyede, giriş çıkışlar tek kapıdan yapılıyor. Dışarıdan yemek siparişi alınmıyor, kargo firmalarının da binaya giriş yapmalarına izin verilmiyor. Belediye birimlerinde toplantı organizasyonu yapılmıyor, gerektiğinde sanal ortamda toplantı gerçekleştiriliyor.

Belediyenin vatandaşa doğrudan hizmet veren birim personellerinin koruyucu önlemler almasına da özen gösteriliyor. Maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanması gereken personel uyarılıyor. Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi vatandaşın doğrudan teması bulunan yerlerde personele maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi. Ayrıca bu noktalarda iki saatte bir dezenfekte çalışması da yapılıyor. Cenaze ve ambulans araçları da sık sık dezenfekte ediliyor.