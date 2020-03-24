YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Belediyesi’nde olağanüstü tedbirler

Çankaya Belediyesi’nde olağanüstü tedbirler

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, her geçen gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini belediye hizmet binası içinde de arttırdı.Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, her geçen gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini belediye hizmet binası içinde de arttırdı.
Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor. İlçenin tüm kamusal alanlarında, parklarda, pazaryerlerinde, metro ve otobüs duraklarında, cadde ve sokaklarda ilaçlama ve yıkama çalışmalarını sürdüren Belediye, bina içi ve dışında görev yapan personeline yönelik de önlemlerini arttırdı. Vatandaşla temas halinde olup bina içinde ve dışında görev yapan tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı. Tüm katlarda en az 4 noktaya ve asansör önlerine dezenfektan yerleştirildi. Belediye sağlık ekipleri, her gün tüm personelin görev yerlerinde ateş ölçümünü yapıyor. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar Dikmen, Mamak, Batıkent ve 100. Yıl noktalarından hareket edecek personel servisi uygulamasına da başladı. Personel dışında kullanılmayacak servislerin dezenfekte işlemi de her gün yapılacak.
Personel yemekhanesinin düzeni de tedbirler kapsamında değiştirildi. Çapraz oturma düzenine geçilen yemekhanede masa örtüleri de kaldırıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelgenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamasına başlanan Çankaya Belediyesinde yemekhaneyi de az sayıda personel kullanıyor. Öğle yemeği saatleri de 11.30-13.15 şeklinde düzenlendi.
Binaya ziyaretçi yasağının geldiği belediyede, giriş çıkışlar tek kapıdan yapılıyor. Dışarıdan yemek siparişi alınmıyor, kargo firmalarının da binaya giriş yapmalarına izin verilmiyor. Belediye birimlerinde toplantı organizasyonu yapılmıyor, gerektiğinde sanal ortamda toplantı gerçekleştiriliyor.
Belediyenin vatandaşa doğrudan hizmet veren birim personellerinin koruyucu önlemler almasına da özen gösteriliyor. Maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanması gereken personel uyarılıyor. Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi vatandaşın doğrudan teması bulunan yerlerde personele maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi. Ayrıca bu noktalarda iki saatte bir dezenfekte çalışması da yapılıyor. Cenaze ve ambulans araçları da sık sık dezenfekte ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:00
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.