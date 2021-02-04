Çankaya Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hijyen seti

Çankaya Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonyadan oluşan hediye paketlerini dağıtmaya başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtmaya başladıkları hijyen setini Çankaya evlerinde kendilerinin ürettiğini bildirdi. Taşdelen, vatandaşlara dağıtılan hijyen setinin Çankaya Evleri’nde üretildiğini belirterek, sağlıklı günlerde kullanılması dileğinde bulundu. Vatandaşlar, belediye tarafından üretilen maske ve kolonya setini almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Hijyen setiyle birlikte vatandaşlara bir de mesaj ileten Alper Taşdelen, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Taşdelen, 65 üstü vatandaşların Çankaya Belediyesi Destek Merkezi’nin 0312 458 90 30 numaralı telefonuna ulaşarak, market ve eczane alışverişi için yardım isteyebileceklerini hatırlattı.

