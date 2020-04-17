Çankaya Belediyesinden 65 yaş üzerine destek

Çankaya Belediyesi, küresel boyutta salgına neden olan korona virüse karşı kurduğu birimlerle mücadele ederken sağlıkları açısından sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışveriş, eczane, gaz ve su kart dolum işlemlerini Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde kurduğu Destek Merkezi aracılığıyla karşılıyor.

Korona virüs salgınına karşı etkin mücadele kapsamında birçok tedbiri ilçe genelinde sürdüren Çankaya Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yakınları olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üzerindeki ilçe sakinlerine yalnız olmadıklarını hatırlattı. Belediyenin kurduğu Destek Merkezi’nde bulunan 458 90 30 numaralı telefon ile Çözüm Merkezi’nin 444 06 01 numaralı telefonlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlara Destek Merkezi’nde bulunan belediye çalışanları hizmet veriyor.

“Belediyenin bu hizmetini çok beğendim”

Çankaya Belediyesinin 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları düşünerek uygulamaya koyduğu hizmetten faydalanan 72 yaşındaki Gönül Mangıtlı, uygulamanın evden çıkamayanlar için çok büyük bir önemi olduğunu belirterek, başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere kendilerine çok ilgili davranan belediye çalışanlarına teşekkür etti.