YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Belediyesi’nden bir hizmet daha

Çankaya Belediyesi’nden bir hizmet daha

03.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nde içinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve İşçi Dinlenme Tesisi’nin yer alacağı binanın temelini attı.Çankaya Belediyesi, pandemiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nde içinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve İşçi Dinlenme Tesisi’nin yer alacağı binanın temelini attı.
Çankaya Belediyesi, pandemiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karapınar Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir spor parkının yapımını tamamlayan Belediye, yeni bir merkezin daha temelini attı. Karapınar Mahallesi’nde 430 metrekare alan üzerine kurulu yeni binada modern bir aile sağlığı merkezi, Karapınar Muhtarlığı ve İşçi Dinlenme Tesisi yer alacak.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Açılışa hazır hale gelen Karapınar Spor Parkı’nın yanında yapımına başlanan merkez, Karapınar Mahallesi’nde önemli bir hizmet odağı haline gelecek. Spor parkımız, muhtarlık binamız, aile sağlığı merkezimiz ile Çankayalılara hizmet verirken semt sakinlerine kazandıracağımız Çankaya Evi ve yüzme havuzunun da planlama çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:07
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Baştürk Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Başkentte son bir haftada 9 ton 478 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Başkentte son bir haftada 9 ton 478 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergilerden istisna süresi uzatıldı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergilerden istisna süresi uzatıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi

CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacak

CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacak

Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.