Çankaya Belediyesi’nden dar gelirli vatandaşlara nakit desteği

Çankaya Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart”ın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Mart’a kadar sürecek.

Çankaya Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara nakit desteği sağladığı Çankaya Halk Kart’ın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular doğrudan Çankaya Evleri ve Baharevleri’ne yapılıyor. Kartı talep edenlerin sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, 600 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesi’nin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300’e yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri ise bu hizmetten yararlanamıyor.

Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya özen gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızdan aldığımız takdirle ve güçle çok çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde Çankaya’da yaşayan her vatandaşımız biraz olsun nefes alsın. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kültürümüz ve insana bakış açımız bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat bir yaklaşımdır. Bu modeli Çankaya’da uygulayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamayı amaçladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın göstergesidir” diye konuştu.

Halk Kart’a başvurmak isteyen Çankayalılar, ayrıntılı bilgiye Çankaya Belediyesi internet sayfasından ulaşabiliyorlar.



