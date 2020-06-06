YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Belediyesinden Dünya Çevre Günü’nde vatandaşlara çevre kitapları

Çankaya Belediyesinden Dünya Çevre Günü’nde vatandaşlara çevre kitapları

ANKARA HABERLERİ  | 06.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerindeki çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında, vatandaşlara çevre bilincini artırmaya yönelik kitaplar, çocuklara boyama kitapları ve boya kalemleri armağan etti.Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sokaktaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerindeki çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında, vatandaşlara çevre bilincini artırmaya yönelik kitaplar, çocuklara boyama kitapları ve boya kalemleri armağan etti.
Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sokaktaki vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye; vatandaşlara çevre bilincini artırmaya yönelik kitaplar, çocuklara boyama kitapları ve boya kalemleri, arındırıcı hijyenik jel, maske, Nutuk ve Türk bayrağı dağıttı.
Dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinde doğayı korumanın öneminin bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve gezegenimizi yaşanabilir kılan doğayı korumak kendimizi korumaktır. Ormanların ve sulak alanların yok edilmesi, diğer canlılara yaşanacak alan bırakılmaması yalnızca doğanın dengesini bozmakla kalmadı, insanın yaptıkları salgın hastalık olarak insana geri döndü. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Dünya tükenemeden, herkesin doğayı sevmesi ve korumasını diliyorum” diye konuştu.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi farklı bir çalışmaya imza attı. Kütüphane olarak tasarlanan çöp kamyonuyla taşınan kitaplar vatandaşlara dağıtıldı. Bahçelievler 7. Caddenin girişinde ve daha sonra da cadde boyunca çevre bilincinin artması ve daha duyarlı bir toplum için çevreyi korumaya yönelik kitaplar dağıtan Belediye çalışanlarına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çocuklara, boyama kitapları ve boya kalemleri de dağıtan ekipler, vatandaşlara Türk bayrağı ve Nutuk da armağan etti. Dünyada korona virüs pandemisinin etkilerinin sürdüğü günlerden geçildiği için vatandaşlara maske ve arındırıcı hijyenik jel de verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ankara Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:21
Yatsı
22:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

İlke Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Gülreyhan Eczanesi
Yenimahalle
Ayça Pekin Eczanesi
Yenimahalle
Kerem Eczanesi
Mamak
Nefes Eczanesi
Mamak
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ASKİ asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkıyor

ASKİ asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama:

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.