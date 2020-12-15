Çankaya Belediyesinden eski parklarını yenileme çalışması

Çankaya Belediyesi pandemi döneminde açtığı 7 parkın üzerine eski parklarını yenileme çalışmalarına da başladı.

Sancak Mahallesi’nde bulunan Çankaya’nın eski parklarından Simon Bolivar Parkı da bu kapsamda baştan sona yenileniyor. 3 bin 875 metrekarelik yeşil alanı revize edildi. Bin 379 metrekarelik sert zeminlerde ise begonit küp ve plaktaş döşemesi yapılarak yenilendi.

En değerli arsaları ranta değil halka açtıklarını bildiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “6 yılda 81 yeni park yaptık. 760 bin metrekare yeni yeşil alanı Çankayamıza kazandırdık” ifadelerini kullandı.

