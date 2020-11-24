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Çankaya Belediyesinden korona mücadelesine destek

ANKARA HABERLERİ  | 24.11.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında binlerce vatandaşa maske, dezenfektan ve kolonya desteği verdi.

Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında binlerce vatandaşa maske, dezenfektan ve kolonya desteği verdi. Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde 1 milyon 800 bin adet maske dağıttı.
Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşların yardımına koşan Çankaya Belediyesi, maske, dezenfektan ve kolonya desteği verdi. İlçe genelinde cadde ve sokaklarda yıkama, kamu kurumları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, muhtarlıklar, taksi durakları, camiler gibi vatandaşların temas ettiği her yerde dezenfeksiyon çalışması yapan Çankaya Belediyesi, öncelikli korunma unsuru maske dağıtımı da yaptı.
Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde 1 milyon 800 bin adet maske dağıttı. Muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtan Çankaya Belediyesi, belediyeye işlemleri için gelen vatandaşlara, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstüne, pazaryerlerinde pazarcı ve vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına da maske desteği verdi. Çankaya Belediyesi, maske temininin sınırlı olduğu pandeminin başladığı dönemde ise sağlık çalışanlarına 3 bin adet N95 maske dağıttı.

"Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir"
Pandemi ile mücadele çalışmalarında en başarılı ilçe belediyesi seçildiklerini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Korona virüsün pandemi ilan edilmesinin hemen ardından Çankaya genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarından, gıda ve süt yardımlarına, küçükten büyüğe her yaştan Çankayalının yanında olduk. Virüsle mücadelede hayati önem taşıyan maske ve hijyen malzemelerini de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. ’Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ diyerek bundan sonraki süreçte de yerel yönetim olarak imkanlarımız ölçüsünde her yurttaşımızın yanında olacağız" diye konuştu.

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