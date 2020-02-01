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Çankaya Belediyesi’nden merdivenli yol yapımı

ANKARA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde merdivenli yol yapımına devam ediyor.Vatandaşların ilçede yer alan eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol yapımına hız veren Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz seneyi de birçok çalışma ile kapattı.Çankaya Belediyesi, vatandaşların ilçede yer alan eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde merdivenli yol yapımına devam ediyor.
Vatandaşların ilçede yer alan eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol yapımına hız veren Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz seneyi de birçok çalışma ile kapattı.
Çankaya Belediyesi, vatandaşların ilçede yer alan eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol çalışmalarına devam ediyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, merdivenli yol çalışmalarında kullandığı malzemeleri de kendi üretim tesisinde üretiyor. Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde ürettiği malzemeleri eğimli bölgelerde kullanan Çankaya Belediyesi, merdiven basamaklarını andezit taşlar ve beton ile korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor.
Çankaya’ya bağlı 123 mahalleden özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde yer alan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, geçen sene 1578 metre merdiven basamakları kaplama ve 1615 metrekare merdiven döşeme kaplama çalışması gerçekleştirdi. İlçenin bazı bölgelerinde merdiven beton kullanan Çankaya Belediyesi, 1502 metrelik beton merdiven çalışması yaptı. Belediye, merdivenli yolda inip çıkarken rahatlık sağlayan demir korkuluktan ise 1065 metre kullandı.
Çankaya’dan bordür ve yağmur oluğu taşı
Çankaya Belediyesi bir yandan merdivenli yol çalışmalarına devam ederken bir yandan da sokaklarda ve parklarda kullanmak üzere standart bordür ve yağmur oluğu taşı çalışmalarını sürdürüyor. Kendi üretim tesisindeki taşları kullanan Çankaya Belediyesi geçen yıl 2849 metretül standart bordür ile 197 metretül yağmur oluğu taşı kullandı.

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