Çankaya Belediyesi’nden okullara dezenfekte

Çankaya Belediyesi, korona virüs salgını riskine karşı okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 12 ekiple 243 okulda dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgınına karşı okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Dezenfekte çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanan Çankaya Belediyesi, öğrencilerin gönül rahatlığı ile okullarına gelmeleri için var gücüyle çalışıyor.

“Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli”

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin pandemi nedeniyle güç koşullar altında başladığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle ve tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Korona virüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir. Halkımızdan bu noktaların üzerinde önemle durmasını rica ediyorum. Bu hepimizin sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Eğitim gören çocukların ve görevli personelin sağlığını önemseyen ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren Çankaya Belediyesi, periyodik biçimde okulları ilaçlıyor. Derslerin olmadığı hafta sonları da dezenfekte çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, öğrencilerin ve personelin ortak kullanım alanlarında da ilaçlama çalışması yapıyor. İlçede yer alan 243 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını periyodik biçimde sürdürecek olan Çankaya Belediyesi, okulların yanı sıra vatandaşların ortak kullanım alanlarında da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.