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Çankaya Belediyesinden vatandaşlara pandemi desteği

ANKARA HABERLERİ  | 28.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak aşacağız.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak aşacağız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamanız başta kendi sağlığınızı korumanız için önemli" dedi.
Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İlçedeki 230 taksi durağına 4 bin adet maske, kolonya ve dezenfektan dağıtan Çankaya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek 2 bin maske ve kolonya seti armağan etti.
Çankaya Belediyesi, etkisi hızla yayılan korona virüs pandemisine karşı vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret eden belediye ekipleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Öğretmenler Günü hediyesini okul yönetimine ve öğretmenlere ulaştırdı. Ekipler, içinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in mesajının da yer aldığı maske ve kolonya kutularını hafta boyunca dağıttı.
Çankaya Belediyesi, esnafa yönelik pandemi desteklerine taksi duraklarına maske, dezenfektan ve kolonya dağıtarak devam etti. İlçedeki 230 taksi durağına 4 bin adet maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yapan Çankaya Belediyesi, önümüzdeki günlerde kuaför ve berberlere, ibadethanelere, 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ve kolonya desteğini sürdürecek. Çankaya Belediyesi ayrıca koronavirüse karşı vitamin desteği amaçlı ihtiyaç sahibi ailelere 40 ton meyve dağıtımı yapacak. Belediye, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 1.000 çocuğa bot ve mont dağıtımına da başladı.

"Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir"
Çankaya’da hiç kimsenin yalnız olmadığına, her koşulda Çankayalıların yanında olacaklarına vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak aşacağız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamanız başta kendi sağlığınızı korumanız için önemli. Biz belediye olarak vatandaşımızın ihtiyacı olduğu anda yanında olacağız. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

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