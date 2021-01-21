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Çankaya Belediyesi’nin mesleki kursları 25 Ocak’ta başlıyor

21.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Çankaya Belediyesi’nin çeşitli alanlarda eğitim sertifikası veren mesleki kursları 25 Ocak’ta başlıyor.Çankaya Evleri’nde yapılacak mesleki kurslarda 76 farklı branşta eğitim verilecek ve vatandaşlar 8-10 kişilik sınıflarda eğitim görecek.

Çankaya Belediyesi’nin çeşitli alanlarda eğitim sertifikası veren mesleki kursları 25 Ocak’ta başlıyor.
Çankaya Evleri’nde yapılacak mesleki kurslarda 76 farklı branşta eğitim verilecek ve vatandaşlar 8-10 kişilik sınıflarda eğitim görecek. Kurslarda hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, yabancı dil, pastacılık ve dikiş gibi branşların yer alacağı belirtildi. Önceki yıllarda 120’nin üzerinde branşta eğitimler verilirken, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yakın temasın olmasını engellemek amacıyla bazı kursların düzenlenmeyeceği ifade edildi.
Pandemi sürecinde de çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkımızın boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri’nde gülen yüzlerle tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı daha çok kişiyle yaşamak için Yıldız ve Öveçler’de iki Çankaya Evi’nin daha temelini attık, 2021 yılının ilkbaharında hizmete açmayı planlıyoruz. Umut ediyorum ki o zamana kadar pandemi dönemini atlatır, sağlıklı günlerde yine hep bir arada oluruz’’ dedi.
Mesleki kurslarda eğitim görecek tüm kursiyerlerden HES kodu isteneceği belirtildi.

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