YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Halk Kart’a 7. Dönem başvuruları başladı

Çankaya Halk Kart’a 7. Dönem başvuruları başladı

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı ’Çankaya Halk Kart’ın 7.

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı ’Çankaya Halk Kart’ın 7. Dönem başvuruları başladı. 400 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart’a başvurular, Ziya Gökalp Caddesi No 11’de Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok Kat 5 Halk Kart Bürosuna 17 Temmuz’a kadar yapılabilecek.
Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 7. Dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.

Çankaya’da ikamet eden ihtiyaç sahipleri yararlanıyor
Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300’ye yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan şu an itibariyle 898 hane yararlanıyor.

Başvuru şartları
Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/internet adresinden ulaşılabiliyor.
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11’de bulunan hizmet binasında A2 Blok Kat 5’teki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 90 62’den 3910 - 3911 - 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Kilis’te mangal uyarısı

Kilis’te mangal uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ankara Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:19
Yatsı
22:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Talip Eczanesi
Yenimahalle
Mervenin Eczanesi
Mamak
Güldeva Eczanesi
Mamak
Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Sulak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.