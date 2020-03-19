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Çankaya kara teslim olmadı

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, akşam saatlerinde başlayıp gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.Çankaya Belediyesi, akşam saatlerinde başlayıp gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz sürdürdü.

Çankaya Belediyesi, akşam saatlerinde başlayıp gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.
Çankaya Belediyesi, akşam saatlerinde başlayıp gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm birimleriyle sabahın ilk saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışına karşı vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için var gücüyle çalışmalarını sürdürdü.
Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı tedbirlerini alan Çankaya Belediyesi, işe gitmek ve sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların yollarda sorun yaşamamaları için ünimoglar, kar küreme araçları, tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları ve kaldırımları temizliyor. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı buzun oluşmasını engelleyecek alüminyum silkat katkılı tuz kullanan Çankaya Belediyesi, çok soğuk havalarda da buz çözücü etkisi olan ve donmayı en aza indiren solüsyonla önlemlerini aldı. Vatandaşların yoğun olarak yürüdüğü ve araç yoğunluğunun olduğu yolları da tuz ve solüsyonla temizleyen Çankaya Belediyesi, bu süreçte depolarında bulundurduğu 3 bin ton tuz ile 70 ton solüsyonu kullanıyor.

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