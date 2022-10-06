Çankaya Köşkü'nde "Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ramazan Aksan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile bazı Yargıtay üyeleri katıldı.



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