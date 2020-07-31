Çankaya kurban alanında ilk gün yoğunluğu

Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk günü kurbanlarını kesmek isteyen Çankayalıların tercihi oldu. Vatandaşlar Çankaya Belediyesince alınan önlemlerle kurban ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda yerine getirme imkanı buldu.

Bu yıl salgın hastalık nedeniyle satışların yapılmaya başlandığı andan itibaren ek tedbirler alan Çankaya Belediyesi, bayramın ilk gününde de tedbirleri elden bırakmadı. Maskesiz girişe izin verilmeyen alanın girişinde ateş ölçümü de yapıldı. Çok sayıda zabıta giriş çıkışlarda tedbir alarak alanın güvenliğini sağlarken, temizlik ekipleri ve ilaçlama ekipleri de hazır bulundu. Kurban Bayramı boyunca olası kazalara karşı alanda ambulans, sağlık görevlileri ve veteriner hekimleri de hazır bulunduran Çankaya Belediyesi, hazırladığı çeşmelerle de vatandaşa hizmet verdi.

Herhangi bir karmaşa oluşmaması için randevu saatlerine göre kurbanların kesilmesine izin veren ve böylece aşırı kalabalık oluşmasının önüne geçen Çankaya Belediyesi, hazırladığı caraskalda ehil kasaplarla vatandaşlara destek oldu. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasında 2 metre mesafenin korunmasını sağlayan belediye ekipleri, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için el arabalarını hazır bulundurarak, poşet dağıtımı da yaptı.