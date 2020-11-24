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Çankaya öğretmenlerin yanında

ANKARA HABERLERİ  | 24.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi görevlileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi görevlileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret etti. Çankaya Belediyesi, öğretmenlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun yanı sıra maske ve kolonya armağan etti.
Çankaya Belediyesi,24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki ilkokul öğretmenlerine Atatürk’ün Nutuk kitabı ile maske ve kolonya armağan etti.
İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde öğretmenleri unutmayan ve öğretmenler günü dolayısıyla sınıf öğretmenlerine Nutuk hediye eden Çankaya Belediyesi görevlileri, öğretmenlere maske ve kolonya da dağıttı. Pandeminin ilk günlerinden itibaren vatandaşların sağlık ve hijyenine yönelik çalışmalar yapan Çankaya Belediyesinin bu jesti karşısında öğretmenler de mutlu oldu.

Taşdelen’den öğretmenler günü kutlaması
Öğretmen bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Taşdelen, mesajında; "Başöğretmenimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek yarınlarımızın aydınlık nesillerini yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutlarım. Öğretmen sevgidir, öğretmen eğitendir, koruyandır, umuttur. Öğretmen bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa öğretmen de öyle can verir topluma” dedi.

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