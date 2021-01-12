YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Parklarında köpeklere de yer var

Çankaya Parklarında köpeklere de yer var

12.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan ve çevre dostu Çankaya Belediyesinin parklarda yaptığı köpek gezdirme ve eğitim alanları köpek sahibi vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Hayvan ve çevre dostu Çankaya Belediyesinin parklarda yaptığı köpek gezdirme ve eğitim alanları köpek sahibi vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Çankaya’da 14 parkta köpeklerin daha özgür dolaşabilmelerine imkan sunuluyor.
Çankaya Belediyesinin parklara yaptığı köpek gezdirme alanları, vatandaşların evcil hayvanlarını rahatça dolaştırabilmeleri ve bazı eğitimleri verebilmelerini sağlıyor.
Köpek gezdirme alanları köpekleri ayrı bir alanda tutmayı da sağladığı için köpek korkusu olan vatandaşların da parklardan daha rahat faydalanabilmelerini sağlıyor. Köpeklerin dışkılarını park içine yapmalarının önüne geçen tamamen ahşaptan yapılmış bu özel alanlar, parkların temizliğine de katkı sağlamış oluyor.
Mehmet Akif Ersoy, Kuğulu, Ördekli, Anayasa, Ahmet Tunç, Adalet, Cemal Süreya, Zafer, Hakkı Yumuş, Müşfik Kenter, Ahmet Taner Kışlalı, Muharrem Dalkılıç, Gökkuşağı ve Ceyhun Atuf Kansu parklarında bulunan köpek gezdirme alanlarının sayısı her geçen gün arttırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Bilgi Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Şube Eczanesi
Cankaya
Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Ankara Üniversitesi parfüm üretecek

Ankara Üniversitesi parfüm üretecek

Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı

Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı

Pursaklar’da pazarlar daha güvenli

Pursaklar’da pazarlar daha güvenli

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti

Mamak’tan tarihi fark

Mamak’tan tarihi fark

Türk Telekom, İsrail'de Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak

Türk Telekom, İsrail'de Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.