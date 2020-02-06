Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı

Çankaya Belediyesi, son bir yılda 4 bin 599 ağacın budamasını yaptı.

Çankaya Belediyesi, sokak ve caddelerdeki ağaçları budama çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların kurumuş dalları ile kırılma tehlikesi olan dallarını temizleyen belediye ekipleri. vatandaşların can ve mal güvenliğini de koruyor. 2019 yılı boyunca 624 noktada çalışma yapan ekipler, 4 bin 599 ağacı budadı. Belediyi ekipleri, 5 Şubat gecesi Ankara’da etkili olan fırtına sonucu kırılan ve tehlike oluşturan ağaçları da kaldırdı. Budama mevsimi olan 1 Kasım-31 Mart arası yapılan genel budama çalışmalarında ilçedeki 350 sokak ve caddedeki ağaçları budayan Çankaya ekipleri, aynı dönem içinde 175 parktaki ağaçların da kurumuş dallarını temizledi. Sokak ve parkların yanı sıra yeşil alanlar, okullar, kurumlar, kreşler, elçilikler, muhtarlıklar ve ibadethanelerde de budama çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale ediyor.

