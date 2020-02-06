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Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, son bir yılda 4 bin 599 ağacın budamasını yaptı.Çankaya Belediyesi, sokak ve caddelerdeki ağaçları budama çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, son bir yılda 4 bin 599 ağacın budamasını yaptı.
Çankaya Belediyesi, sokak ve caddelerdeki ağaçları budama çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların kurumuş dalları ile kırılma tehlikesi olan dallarını temizleyen belediye ekipleri. vatandaşların can ve mal güvenliğini de koruyor. 2019 yılı boyunca 624 noktada çalışma yapan ekipler, 4 bin 599 ağacı budadı. Belediyi ekipleri, 5 Şubat gecesi Ankara’da etkili olan fırtına sonucu kırılan ve tehlike oluşturan ağaçları da kaldırdı. Budama mevsimi olan 1 Kasım-31 Mart arası yapılan genel budama çalışmalarında ilçedeki 350 sokak ve caddedeki ağaçları budayan Çankaya ekipleri, aynı dönem içinde 175 parktaki ağaçların da kurumuş dallarını temizledi. Sokak ve parkların yanı sıra yeşil alanlar, okullar, kurumlar, kreşler, elçilikler, muhtarlıklar ve ibadethanelerde de budama çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale ediyor.

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İkindi
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Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Ocak Eczanesi
Mamak
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Beyaz Eczanesi
Altindag
Setenay Eczanesi
Kecioren
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