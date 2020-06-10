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Çankaya’da atıklar dönüşecek

ANKARA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, kısa süre önce başlattığı yeni uygulaması “Mobil Atık Getirme Merkezleri” ile birçok atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.Çankaya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme dahil edilebilmesi için 9 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.

Çankaya’da atıklar dönüşecek

Çankaya Belediyesi, kısa süre önce başlattığı yeni uygulaması “Mobil Atık Getirme Merkezleri” ile birçok atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.
Çankaya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme dahil edilebilmesi için 9 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi. Vatandaşların, plastik, kağıt, karton, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pillerini bırakabilecekleri 6 bölmeden oluşan merkezler, geri dönüşüme katkı sağlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Turan Güneş Bulvarı Üstgeçit Altı, 100. Yıl Çankaya Evi, Anıtpark, Demirtepe Ankaray İstasyonu, Koru Mahalle Muhtarlığı, Esat Pazaryeri üstü Özgürlük Meydanı, Fen İşleri Müdürlüğü (Yıldız) ve Kızılay’a yerleştirilen merkezlerin aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlaması hedefleniyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yerleştirilen 9 adet Mobil Atık Getirme Merkezine 11 adet daha eklenerek sayı kısa sürede 20’ye çıkarılacak.

Çankaya’da atıklar dönüşecek

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