YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya’da barınağın duvarlarına sanatçı dokunuşu

Çankaya’da barınağın duvarlarına sanatçı dokunuşu

ANKARA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin duvarları, Ressam Başak Gözde tarafından renklendiriliyor.Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ressam Başak Gözde’nin dokunuşlarıyla renkleniyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin duvarları, Ressam Başak Gözde tarafından renklendiriliyor.
Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ressam Başak Gözde’nin dokunuşlarıyla renkleniyor. Ankaralı sanatçı, barınağın duvarlarını çeşitli hayvan figürlerini resmederek renklerle donatıyor.
Yıllar önce barınaktan hayvan sahiplenen Ressam Başak Gözde, barınakta kalan sokak hayvanları için de bir şeyler yapmak üzere yola çıktı. Mesleğiyle sokak hayvanlarının dünyasına dokunmak isteyen Gözde, süreci şöyle anlattı:
“Barınağın eski bir müdavimiyim. Sokak hayvanlarını ziyaret etmek onlarla vakit geçirmek benim için bir rehabilite ortamı. Köpeğimi de buradan sahiplenmiştim. Ancak o dönemden bu yana barınakta kalanlar için ne yapabilirim düşüncesi hep vardı. Mesleğimle ilgili bir şeyler yapma fikri oluştuğunda bunu Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ile paylaştım ve onlar da memnuniyetle karşıladı. Şimdi buradayım ve Yavru Sahiplendirme bölümünün duvarlarını renklendiriyorum.”
Renklendireceği duvarlar ile hem barınakta çalışanlar için hem de ziyarete gelecekler için hoş bir görüntü oluşturmayı hedefleyen Başak Gözde’yi çalışmaları boyunca barınağın konuklarından Karaca da yalnız bırakmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu

Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Ada Eczanesi
Cankaya
Birsu Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Panora Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.