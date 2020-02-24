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Çankaya’da bir gün değil her gün 8 Mart

ANKARA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatıyor.Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Nar Kadın Dayanışma, Tıp Öğrencileri Birliği, Kaos GL, Kadın Dayanışma Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkinlikler düzenleyecek.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatıyor.
Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Nar Kadın Dayanışma, Tıp Öğrencileri Birliği, Kaos GL, Kadın Dayanışma Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkinlikler düzenleyecek. 25 Şubat’ta başlayacak olan "Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Üretim”, “Şiddet”, “Kadının İnterneti ve Kadının Hakkı, Dijital Şiddet”, “Sağlık”, “Duygusal Emek” başlıklı atölyelerin yanı sıra, 4 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde "Kraliçe Lear" adlı tiyatro oyunu da Çankayalılarla buluşacak. 6 Mart’ta ise Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde "Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır" başlıklı açık oturum ve On’lar a Capella konseri yapılacak.
Atölyeler, Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri’nin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek.

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