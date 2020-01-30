YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya’da eğitime engel yok

Çankaya’da eğitime engel yok

ANKARA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan okullarda engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Çankaya Belediyesi engelli öğrencilerin tıpkı yaşıtları gibi eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için var gücüyle çalışıyor.

Çankaya’da eğitime engel yok

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan okullarda engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Çankaya Belediyesi engelli öğrencilerin tıpkı yaşıtları gibi eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Eğitimden her öğrencinin yararlanabilmesi için ilçe genelinde yer alan okullarda engelli rampası ve giriş merdiveni yapımına devam ediyor.
İlçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının yanı sıra engelli öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak adına da kolları sıvayan Belediye, Birlik Mahallesinde bulunan Birlik Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda çalışma gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Serebral palsi hastası bir öğrencinin yardımına koşan Çankaya Belediyesi okul girişine engelli rampası ile giriş merdiveni yapıyor.
Okul yönetiminin talebi üzerine hemen harekete geçen Çankaya Belediyesi engelli rampası ve giriş merdivenini okulların açılacağı güne kadar hazır hale getirmek için seferber oldu.

Başkanımıza çok teşekkür ederiz
Birlik Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda 5 yıldır müdürlük yapan Ahmet Yıldırım, engelli rampası yapımı konusunda Çankaya Belediyesi çalışanlarının özverisine ve başından beri ilgisini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

Çankaya’da eğitime engel yok

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Alibey Eczanesi
Cankaya
Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Frezya Eczanesi
Mamak
Bengi Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.