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Çankaya’da karla mücadele

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte günün erken saatlerinde karla mücadeleye başladı.Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye başladı.

Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte günün erken saatlerinde karla mücadeleye başladı.
Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye başladı. Günün ilk saatlerinde cadde ve sokakları temizlemeye başlayan belediye ekipleri, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştiriyor. Çankaya Belediyesi karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5 bin 800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizlemeyi sürdürüyor.
Karla mücadele çalışmalarında teknolojiyi kullanmayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, bu sene ilk defa kapalı alan yeraltı tuz bunkeri kullanarak araçlara tuz nakli yapıyor. Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk kez bir ilçe belediyesinin kullanacağı uygulama ile alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz içerisinde kum ve benzeri cisim kullanılmayıp doğrudan tuzlama işlemi yapılıyor.

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Yenimahalle
Tuzluçayır Ocak Eczanesi
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Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Beyaz Eczanesi
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Setenay Eczanesi
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