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Çankaya’da kent merkezinde asfalt çalışmalarına başladı

ANKARA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle insan yoğunluğunun azaldığı Kızılay bölgesinde asfalt çalışmalarına başladı.Çankaya Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor.

Çankaya’da kent merkezinde asfalt çalışmalarına başladı

Çankaya Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle insan yoğunluğunun azaldığı Kızılay bölgesinde asfalt çalışmalarına başladı.
Çankaya Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Normal günlerde insan yoğunluğunun 2,5 milyonu bulduğu Kızılay bölgesinde bir nebze olsun kalabalığın azalmasıyla ekipler kent merkezinde asfalt çalışmalarına başladı.
İlçenin farklı noktalarında asfalt serimini koordineli bir biçimde sürdüren ve sezonun açıldığı günden bu yana sıcak havaya rağmen var güçleriyle çalışan Çankaya Belediyesi ekipleri Kızılay bölgesinde ilk olarak Mediha Eldem Sokakta çalışmalara başladı.
Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana ilçede yer alan 123 mahallenin 92’sinde tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi 16 cadde ve sokakta tam kaplama, 296 sokakta ise onarım çalışmalarını tamamladı.
Asfalt çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi 3 bin 424 ton tam kaplama ile 1398 ton onarım olmak üzere toplamda Çankaya sokaklarına 4 bin 822 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana temel belediyecilik hizmetlerinde sorun yaşamayacaklarının sözünü veren ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz gün Çankaya’nın asfalt, kaldırım, çöp sorunu kalmayacak demiştik. Bugün geldiğimiz noktada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve projelerle başarılı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra temel görevlerimiz olan belediyecilik hizmetlerini de aynı oranda ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Çankaya’da kent merkezinde asfalt çalışmalarına başladı

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