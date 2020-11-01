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Çankaya’da “Martın Sonu Bahar Parkı”

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Yeni park çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde yapımına devam ettiği yeni parka “Mart’ın Sonu Bahar” adını verdi.Çankaya’da yaz-kış yeni park projeleri devam ediyor.

Yeni park çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde yapımına devam ettiği yeni parka “Mart’ın Sonu Bahar” adını verdi.
Çankaya’da yaz-kış yeni park projeleri devam ediyor. Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, Çankaya Belediyesi’nin projeleriyle daha da yeşil olma yolunda ilerliyor. Pandemi günlerine rağmen 4 yeni parkı hizmete açan ve ilçenin birçok noktasında park yapım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, yeni parklarından birisini de Söğütözü Mahallesi’ne yapıyor. 2176. Sokak üzerindeki yeni park, 4 bin 614 metrekare alana sahip.

3 bin 643 ağaç ve bitki
Çankaya Belediyesi tarafından yapımı süren Söğütözü’ndeki yeni park, tamamlandığında yeşil dokusuyla dikkat çekecek. 3 bin 945 metrekare yeşil alanı bulunacak parkta 170 adet ağaç olacak. 120 yapraklı, 50 ibreli ağacın yanı sıra 3 bin 473 adet çalı grubu da parka dikilecek.
Vatandaşların rahat kullanımı için 538 metrekare asfalt ve 87 metrekare parke taşı döşenecek Mart’ın Sonu Bahar Parkı tamamlandığında bölgenin dinlenme ve yeşil alan ihtiyacını giderecek.

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