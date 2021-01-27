YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya’da pandemi ilaçlaması

Çankaya’da pandemi ilaçlaması

27.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığı merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor.Dezenfeksiyon tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan başta aile sağlığı merkezleri, eczaneler, berber, kuaför, güzellik salonları, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethaneleri program dahilinde ilaçlıyor.

Çankaya Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığı merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor.
Dezenfeksiyon tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan başta aile sağlığı merkezleri, eczaneler, berber, kuaför, güzellik salonları, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethaneleri program dahilinde ilaçlıyor. Çeşitli kamu kurumlarında da çalışma yürüten Çankaya Belediyesi, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor.
Pandemi sürecinde vatandaşlara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini bildiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik, sosyal anlamda vatandaşlarımız zorluklar yaşıyor. Bizler iyi günde olduğu gibi bu kötü günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Onların bu süreci en az hasarla atlatmaları için tüm birimlerimizle var gücümüzle mücadele veriyoruz. Bu süreç bize gösterdi ki sağlık her şeyden önemliymiş. Bizler de halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Akkılıç Eczanesi
Cankaya
Atabek Eczanesi
Cankaya
Ayfer Eczanesi
Cankaya
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

ASKİ’den Ankara Çayı’nda temizlik

ASKİ’den Ankara Çayı’nda temizlik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.