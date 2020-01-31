Çankaya’da sanatla dolu bir ay daha

Başkentlileri her ay farklı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Çankaya Belediyesi, Şubat ayında da sanatçıları ve sanatseverleri kültür-sanat merkezlerinde konuk edecek. Şubat ayı etkinlikleri İrlanda Büyükelçiliğinin “Bahar Yeniden” sergisi ile başlayacak, Koreli seramik sanatçısı Kim Yong Moon’un sergisi ile sona erecek. Başkent’te sanatın nabzını tutan Çankaya Belediyesi, Şubat ayında da geniş bir yelpaze ile sanatseverleri konun etmeye hazırlanıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralıları farklı etkinliklerle buluşturacak Belediye, Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü törenine de ev sahipliği yapacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), ilk olarak 31 Ocak’ta başlayıp 17 Şubat’a kadar sürecek İrlandalı kadın sanatçıların, İrlanda kültürünün önemli bir figürü olan kadın ermiş St. Bridget’a adadıkları “Bahar Yeniden” sergisine ev sahipliği yapacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin ilk sergisi ise 3 Şubat’ta başlayacak “Bulunduğum Yer” olacak. Yılmaz Güney Sahnesi bu ayki etkinliklere Ankara Ekin Tiyatrosunun 5 Şubat’ta sahneleyeceği “Memleketin Kısmeti" oyunuyla perdelerini açacak. Ücretsiz izlenebilecek oyunun yer fişlerinin dağıtımı Yılmaz Güney Sahnesi’nden temin edilebiliyor.

Nefes ve kahkaha yogası

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de 7 Şubat’ta farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Master Eğitmen Eser Mutlu ile Nefes ve Kahkaha Yogası 7 Şubat saat 18.30’da meraklılarını konuk edecek. Etkinliğe katılım ücretsiz ve koltuk sayısı ile sınırlı olacak.

Herkes için sürdürülebilir şehirler oluşturma ve küresel iklim değişikliğine yönelik iki şehir arasındaki yeşil yapı ve doğa tabanlı çözümlerin anlatıldığı Şehirler Arası Yeşil Diyalog belgeseli ise 10 Şubat saat 18.30’da ÇSM’de gerçekleşecek. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de “Sanata Evet Saygıya Davet” konseri ile 11 Şubat saat 19.30’da müzik severlere kapılarını açacak. Ücretsiz konserin yer fişleri 4 Şubat’tan itibaren Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.

Beşir Göğüş ödülü ÇSM’de

Şubat ayının önemli etkinliklerinden biri de Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü töreni olacak. 12 Şubat saat 18.00’de gerçekleşecek törende ödüller, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sahiplerine verilecek. Cam ve seramik sanatçılarını buluşturan “Bir Arada” karma sergisi, 19-24 Şubat tarihleri arasında ÇSM’de açılacak. Sergi, Prof. Emre Feyzoğlu’nun daha önce düzenlediği “Toprağa Ses Ver” ve “60 Yıla 60 Mascabal” sergilerinde olduğu gibi seramik ve camdan oluşan sanatsal eserleri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Ressam Aysel Atakurt’un alüminyum plakalar üzerine resmettiği eserleri, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 17-23 Şubat tarihleri arasında sergilenecek. Yılmaz Güney Sahnesi’nde Kızılırmak Müzik Grubu tarafından 20 Şubat saat 19.30’da gerçekleşecek “Türkü Şöleni” ücretsiz konseri ise koltuk sayısı ile sınırlı olacak.