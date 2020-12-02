Çankaya’da semt pazarları hafta içi kurulacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 4 Aralık Cuma saat 21.00’de başlayacak ve 7 Aralık sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının hafta içi kurulacağını açıkladı. Taşdelen, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek ve ilaç ihtiyaçları için yine görev başında olacaklarını söyledi.

Çankaya Belediyesi hafta sonu pazarlarını hafta içi açacak. 4 Aralık Cuma saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların sebze meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazaryerlerini hafta içi açacaklarını duyuran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yasak boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerle görev başında olacaklarını belirtti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında yine seferber olacaklarını kaydeden Taşdelen, “Bu hafta sonu da telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Hiç kimse endişelenmesin, belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” dedi.

Salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Alper Taşdelen şunları söyledi:

"Pandemi sürecinin başlamasından sonra işini kaybeden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske, kolonya ve dezenfektan desteği veriyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız.”

Çankaya ilçe sınırlarında hafta sonu kurulan Yıldız pazarı ile Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Balgat, Ümitköy ve Naci Çakır pazarları cuma günü, Esat pazarı pazartesi, Aşıkpaşa pazarı ise salı günü kurulacak.

