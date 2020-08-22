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Çankaya’da yeni bir park daha

ANKARA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Çankaya sayısı 500’ü aşan park ve yeşil alanıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olmaya devam ediyor.

Çankaya sayısı 500’ü aşan park ve yeşil alanıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olmaya devam ediyor. İlçeyi betonlaşmadan korumak, her noktada vatandaşların nefes alacağı yeşil alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde yeni bir park için çalışmalara başladı.
Açılan yeni parklar, biyolojik göletler ve dikilen fidanlarla metropol bir kentin yeşille iç içe olabileceğinin örneklerini sergileyen Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi 2176 Cadde ile Dumlupınar Bulvarı arasında 5 bin 431 metrekarelik bir alanda bulunan parkın kısa süre içerisinde tamamlanması planlıyor. Parkta ağırlıklı olarak yeşil alan ve dinlenme alanı bulunacak.
“Park yapmaktan vazgeçmeyeceğiz”
Pandemi süresince kaynakların ağırlıklı olarak sağlık ve sosyal alandaki hizmetlere aktarıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle zor günler yaşanıyor. Bu süreci el birliği ile atlatmak için halkımızın yanında olmayı tercih ettik. Çankaya Belediyesi olarak başlattığımız yatırım projelerini ve yenilerini hayata geçirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Çankaya Belediyesinin en değerli arazilerini yeşil alan, kültür merkezi gibi halkın birebir faydalanacağı alanlara dönüştürmeye devam edeceklerini belirten Taşdelen, “Park yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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