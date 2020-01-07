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  4. Çankaya’da yeni yılın ilk sergileri

Çankaya’da yeni yılın ilk sergileri

ANKARA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya’nın "Atölyeden Notlar" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Çağdaş Sanatlar Merkezi ise Genco Gülan’ın Soyut Arkeoloji başlıklı sergisine ve Macaristan Büyükelçiliği’nin öncülüğünde gerçekleşen "Porselene Nakşedilmiş Kültürler" sergisine ev sahipliği yapıyor.Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya’nın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya’nın "Atölyeden Notlar" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Çağdaş Sanatlar Merkezi ise Genco Gülan’ın Soyut Arkeoloji başlıklı sergisine ve Macaristan Büyükelçiliği’nin öncülüğünde gerçekleşen "Porselene Nakşedilmiş Kültürler" sergisine ev sahipliği yapıyor.
Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi yeni yılın ilk etkinliğinde genç sanatçı Fatih Kahya’nın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11 Ocak’ta başlayacak "Atölyeden Notlar" sergisinde son dönemde yaptığı eserlerle dikkat çeken sanatçının portre ve otoportre çalışmaları sanatseverlerle buluşacak. İzleyiciye resim ve resim malzemeleri açısında farklı bakış açıları sunan sergide sanatçının geçmiş ve son dönem yapıtları, 30 Ocak’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkez’inde ziyaret edilebilir.
Yeni yılda soyut arkeoloji sergisi
Çağdaş Sanatlar Merkezi ise yeni yılın ilk etkinliğinde Genco Gülan’ın Soyut Arkeoloji başlıklı heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Gülan’ın antik ve klasik referanslı çağdaş heykelleri ve soyut resimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi kapsamında Gülan’ın figüratif heykelleri, büyük boyutlu dışavurum tablolar ile beraber sergileniyor. Bu ilginç sergi 5 Şubat’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gezilebilecek.
Porselene nakşedilmış kültürler segisi ÇSM’de
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni yılın ilk özel sergisinde Macaristan Büyükelçiliği’nin öncülüğünde gerçekleşen "Porselene Nakşedilmiş Kültürler" sergisini konuk ediyor. Porselen ve porselen süslemesi sanatına odaklanan sergi 7-15 Ocak tarihleri arasında Başkentli sanatseverleri bekliyor. Porselen sanatının kültürel etkisi ve Herendi usulü porseleni odak noktasına alan sergide, Türk sanatçı Serdar Gülgün’ün Herendi Porselen Fabrikası için tasarladığı ünlü lale desenli koleksiyonlar yer alıyor.

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