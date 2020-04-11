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Çankaya’dan can dostlara yardım eli

ANKARA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alırken sokakta olan can dostları için de kuru mama desteğinde bulunuyor.Çankaya Belediyesi korona virüs salgınına karşı önlemlerini ve vatandaşlara desteğini sürdürürken sokakta olan hayvanları da unutmayarak onlara kuru mama desteğinde bulunuyor.

Çankaya Belediyesi dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alırken sokakta olan can dostları için de kuru mama desteğinde bulunuyor.
Çankaya Belediyesi korona virüs salgınına karşı önlemlerini ve vatandaşlara desteğini sürdürürken sokakta olan hayvanları da unutmayarak onlara kuru mama desteğinde bulunuyor. Evde kalan vatandaşların sokakta olan can dostları besleyememesi nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını kuru mamayla besleyen Çankaya Belediyesi, ilçenin 20 ayrı bölgesinde can dostlara yardım elini uzatıyor.
Haftada iki gün olmak üzere Çankaya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarının aç kalmaması için kaplara kuru mama bırakan Çankaya Belediyesi, ilk etapta 500 kg mamayı can dostlarının yaşam alanlarına bıraktı. İnsanların yanı sıra sokak hayvanlarının da salgından olumsuz etkilenmesiyle aç kalan sokak hayvanlarını gözeten Çankaya Belediyesi, kuru mama dağıtımına devam edecek.

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