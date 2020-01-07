YURTHABER
  4. Çankaya’dan gece gündüz demeden çalışma

Çankaya’dan gece gündüz demeden çalışma

ANKARA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi sabah ve akşam saatlerinde aralıksız yağan kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü.Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimlerinden oluşan 620 personel ve 51 araçtan oluşan filosuyla yoğun bir şekilde yağan kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve batı kısmında bulunan Çayyolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm birimleriyle sabahın ilk saatlerine kadar teyakkuzda bulunan Çankaya Belediyesi bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile de koordineli bir çalışma içinde bulundu.Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile gece gündüz demeden karla mücadele çalışmasında bulundu.Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de almayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi görmediği yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizlerken hava sıcaklığının eksi 5 derece ve altında seyrettiği durumlarda da kendi üretimi olan solüsyonla yolların buzlanmadan dolayı kaygan hale gelmesine engel oluyor.

Çankaya Belediyesi sabah ve akşam saatlerinde aralıksız yağan kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü.
Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimlerinden oluşan 620 personel ve 51 araçtan oluşan filosuyla yoğun bir şekilde yağan kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.
Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve batı kısmında bulunan Çayyolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm birimleriyle sabahın ilk saatlerine kadar teyakkuzda bulunan Çankaya Belediyesi bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile de koordineli bir çalışma içinde bulundu.
Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile gece gündüz demeden karla mücadele çalışmasında bulundu.
Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de almayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi görmediği yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizlerken hava sıcaklığının eksi 5 derece ve altında seyrettiği durumlarda da kendi üretimi olan solüsyonla yolların buzlanmadan dolayı kaygan hale gelmesine engel oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Perakende sektörüne üniversiteli çalışanPerakende sektörüne üniversiteli çalışan
Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyonUyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Aykut Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Baykal Eczanesi
Yenimahalle
Mega Eczanesi
Mamak
Tuzluçayır Eczanesi
Mamak
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.