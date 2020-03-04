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Çankaya’dan okullarda dezenfekte çalışması

ANKARA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla okullarda dezenfekte çalışmasına başladı.Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, çocukların eğitim yuvalarını hijyenik hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla okullarda dezenfekte çalışmasına başladı.
Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, çocukların eğitim yuvalarını hijyenik hale getiriyor. İlçe genelinde yer alan okulları periyodik olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, çalışmalarında cildi ve gözleri tahrip etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyor. Okulda eğitim gören çocukların ve okul personelinin ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, üst solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğü bugünlerde çocukların sağlığına büyük önem veriyor.
Göreve geldiği günden bu yana ’En çok çocukların belediyesiyiz’ anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı çocukların sağlığını korumak için okullarda dezenfekte çalışmasına başladık. Geçmiş yıllarda okullarımızda başlattığımız yenileme çalışmalarıyla çocuklarımıza daha iyi bir eğitimin kapısını açarken onların hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için de tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

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Sinan Eczanesi
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