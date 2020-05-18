Çankaya’dan Sağlık Kart hizmeti

Çankaya Belediyesinin 2017 Dünya Sağlık Günü’nde başlattığı Sağlık Kart uygulaması, sağlık kuruluşlarında indirim imkanı sunuyor. Özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan kart, Çankaya Belediyesinin çeşitli semtlerde bulunan tahsilat bürolarından da temin edilebiliyor.

Çankaya Belediyesinin özel sağlık kuruluşları ile yaptığı protokol çerçevesinde yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, muhtarlıklar, Çankaya Evleri, Hoş Geldiniz Masası noktalarından sonra şimdi de semtlerdeki tahsilat bürolarından sağlanabiliyor. Vatandaşlara 40 özel sağlık kuruluşundan yararlanma imkanı sunan Sağlık Kart; muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında indirim sağlıyor. Sağlık Kart avantajları arasında robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, pediatriden ağız ve diş sağlığına, göz hastalıklarına, onkolojiye kadar çeşitli hizmetler yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz Çankayalıların mutluluğu için, almak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmalarını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hastanelere gitme konusunda kaçındığı bu salgın hastalıkla mücadele günlerinde, özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyenlere bu indirim kartıyla destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız şimdi de semtlerimizde bulunan tahsilat bürolarından bu kartı edinebilirler. Yüzde 50’ye kadar indirim imkanı veren Sağlık Kart’a Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalılar hiçbir koşul aranmadan sahip olabilir" şeklinde konuştu.