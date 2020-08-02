Çankaya’dan üniversite tercihlerinde ücretsiz hizmet

Çankaya Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz tercih desteği verecek. Öğrenciler, Karacan Akademi iş birliğinde verilecek hizmetten, 0312 458 89 87 numaralı telefonu arayıp randevu alarak yararlanabilecek.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Çankaya Belediyesi, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında hizmet binası girişindeki alanda tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Karacan Akademi iş birliğinde 5 uzman rehber tarafından yürütülecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, tercih danışmanlığı için Karacan Akademi ile iş birliği yaptı. Öğrencilere, aldıkları puana göre en sağlıklı tercih listesini oluşturmalarında ücretsiz destek verilecek. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 0312 458 89 87 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabilecek. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek.

Çankaya Belediyesi’nin Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan Hizmet Binası girişindeki salonda verilecek danışmanlık hizmeti, 14 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

