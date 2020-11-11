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Çankaya’nın kadınları emek örüyor

ANKARA HABERLERİ  | 11.11.2020 10:39 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı meyveler için kadınların ördüğü fileleri satın alarak hem sosyal hem ekonomik dayanışma örneğine imza atacak.Çankaya Belediyesi, kadınların istihdam ve üretimin merkezinde olması için projelerine yenilerini ekliyor.

Çankaya Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı meyveler için kadınların ördüğü fileleri satın alarak hem sosyal hem ekonomik dayanışma örneğine imza atacak.
Çankaya Belediyesi, kadınların istihdam ve üretimin merkezinde olması için projelerine yenilerini ekliyor. Kadınların üretimde bulunmaları için her türlü desteği sunan Çankaya Belediyesi, Çankaya Kadın Eli ve Emeği Yardımlaşma Dayanışma Kooperatifi ile iş birliği yaparak kadınlara gelir desteği veriyor. Çankaya Kadın Eli ve Emeği Yardımlaşma Dayanışma Kooperatifinden 53 kadın evlerinde file örmeye başladılar. Çankaya Belediyesi, ince işçilikle fileleri ören ve işlerini büyük bir aşkla yapan kadınların ördükleri fileleri satın alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kooperatif Başkanı Özlem Orallı yönetiminde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren kadınların her biri 100 file örecek. Toplamda 5 bin 300 filenin örüleceği proje sonunda poşet kullanımı da azalmış olacak.

"Biz belediye olarak kadının gelir olarak da desteklenmesine yönelik projeler yürütüyoruz"
Çankaya Belediyesinin kadın dostu bir belediye olduğunu ve gerçekleştirdikleri hizmetlerde bunu fazlasıyla gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz belediye olarak kadının gelir olarak da desteklenmesine yönelik projeler yürütüyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da kadınlara hak ettikleri değeri verecek hizmetler içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışan Çankaya’nın üreten kadınlarını yürekten kutluyorum” dedi.

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