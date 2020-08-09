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Çankaya’nın tohumları üretiliyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerindeki çalışmaları pandemi şartlarında da devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerindeki çalışmaları pandemi şartlarında da devam ediyor. Salgın hastalık nedeniyle Kent Tarım Hobi Evi eğitimlerine bir süre ara verilen Çankaya Belediyesinde, ziraat mühendisleri krizi fırsata çevirerek gelecek yıl kullanılacak tohumları üretiyor.
Temel sebze yetiştiriciliği, arıcılık, kompost yapımı gibi eğitimlerin verildiği Kent Tarım Hobi Evlerinde pandemi sürecinde farklı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen eğitimlere salgın hastalık nedeniyle ara verilince, eğitmenler gelecek yıl için tohum üretmeye başladı.
Çankaya Belediyesinin kent içinde tarım yapmak isteyen ya da hobi olarak tarımla ilgilenen vatandaşlara yönelik, Mutlukent ve Ata mahallelerinde hizmet verdiği Hobi Evlerine bu sezon kayıt yapılmadı. Pandemi süreci öncesinde sebze yetiştirmek için ortamın nasıl hazırlanacağı, tohumdan fideye geçişi, sebzelerin bakımı, budaması, aşılaması ve sebze hastalıkları gibi tüm detayların anlatıldığı Kent Tarım Hobi Evlerinde yeni dönem için hazırlıklar yapılıyor. Salgın günlerinin geçmesi ile yeniden açılacak merkezlerde tamamen doğal domates, biber, kabak, mısır, ayçiçeği gibi sebzelerin tohumlarını üretiliyor.

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