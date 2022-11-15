YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı Belediyesi ektiği ayçiçeğinden elde ettiği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çankırı Belediyesi ektiği ayçiçeğinden elde ettiği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

15.11.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Belediyesi, atıl araziye ektiği ayçiçeğinden elde ettiği 1500 litre yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Çankırı Belediyesi ektiği ayçiçeğinden elde ettiği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çankırı Belediyesince 30 dönümlük arazide yetiştirilen ayçiçeği hasat edilerek yağ fabrikasına gönderildi.

Elde edilen 1500 litre ayçiçeği yağı ikişer litre olarak şişelenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, buğday üretiminde olduğu gibi ayçiçeği yağını da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştıracaklarını söyledi.

Üretken belediyecilik anlamında bu yıl boş arazilerin ekimini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Esen, "300 dönüme yakın arazimize buğday, 30 dönüme yakın arazimize de yağlık ayçiçeği ektik. Bunları da mahsule dönüştürerek dar gelirli ailelerimizin sofrasına sunmak üzere bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hemşehrilerime afiyet olsun, bereketli olsun diyorum." dedi.

Çankırı Belediyesi ektiği ayçiçeğinden elde ettiği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da tırın minibüse çarpıp çaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıÇankırı'da tırın minibüse çarpıp çaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulunduAlanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölüKağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Çankırı ayçiçek yağı tarım çankırı belediyesi

Çankırı Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:58
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.