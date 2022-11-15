Çankırı Belediyesi ektiği ayçiçeğinden elde ettiği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çankırı Belediyesince 30 dönümlük arazide yetiştirilen ayçiçeği hasat edilerek yağ fabrikasına gönderildi.

Elde edilen 1500 litre ayçiçeği yağı ikişer litre olarak şişelenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, buğday üretiminde olduğu gibi ayçiçeği yağını da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştıracaklarını söyledi.

Üretken belediyecilik anlamında bu yıl boş arazilerin ekimini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Esen, "300 dönüme yakın arazimize buğday, 30 dönüme yakın arazimize de yağlık ayçiçeği ektik. Bunları da mahsule dönüştürerek dar gelirli ailelerimizin sofrasına sunmak üzere bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hemşehrilerime afiyet olsun, bereketli olsun diyorum." dedi.



