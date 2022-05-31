Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da Mavi Marmara saldırısı kınandı

Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği, 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Çankırı'da Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hasan Kale, Mavi Marmara Gemisi'nin 2010 yılında başladığı yolculuğuna hala devam ettiğini söyledi.

Çeşitli ülkelerden 700 kadar yolcunun 12 yıl önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktığını belirten Kale, "Mavi Marmara ile beraber 8 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, neredeyse her gün insan hakları ihlallerinin yaşandığı Filistin coğrafyasını tekrardan dünyanın gündemine taşımayı başarmıştır." dedi.

Kale, İsrail'in, Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikasıyla daha fazla problem ürettiğini ve kendi ırkından başka bir millete yaşama hakkı tanınmadığını dile getirerek, "İyi bir insan olmanın verdiği mazlumdan yana olma tavrımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz, Mavi Marmara yoluna devam etmektedir. Kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek seferimize devam edeceğiz ve mazlum coğrafyalar için her zaman ilk günkü samimiyetle yola çıkmaya hazırız." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Emre Yüksel, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, adalet ve kardeşlik için buluştuklarını söyledi.

Filistin topraklarının neredeyse tamamının İsrail rejiminin işgaline uğradığını belirten Yüksel, "Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz sarmalı üretmiştir. Bu kriz, sadece Filistin toprakları ile de sınırlı kalmamış, dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür." dedi.

- Çorum

Çorum'da da İHH, İlke-Der ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Mavi Marmara saldırısına tepkilerini Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek ifade etti.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinliler üzerinde etnik soykırım yaptığını, Filistinlilerin yerlerinden edildiğini söyledi.

İnsani yardım malzemeleri taşıyan Mavi Marmara gemisinin uluslararası sularda saldırıya uğradığını hatırlatan Özkabakçı, "Hukuksuz saldırıyla 9 vatandaşımız şehit edilmiş, 1 kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. 56 insani yardım gönüllüsü de ağır şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara, gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.

