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Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

07.03.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu, Orta ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıkça olmak üzere 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çankırı uyuşturucu narkotik operasyon

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