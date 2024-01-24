YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı Valiliği’nden metruk bina açıklaması: "Son bir ayda 13 metruk bina yıkıldı"

Çankırı Valiliği’nden metruk bina açıklaması: "Son bir ayda 13 metruk bina yıkıldı"

İHA İHA
24.01.2024 15:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Valiliği tarafından kentteki metruk bilgilerin durumu ile ilgili yapılan açıklamada, tespit edilen 283 metruk binadan 106’sının yıkıldığı belirtilerek, son bir ay içerisinde ise 13 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çankırı Valiliği’nden metruk bina açıklaması: "Son bir ayda 13 metruk bina yıkıldı"

Çankırı Valiliği tarafından ildeki metruk binalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada kent genelinde 283 metruk binanın tespitinin yapıldığı belirtildi. Belirlenen metruk binalardan 106’sının tamamen yıkıldığının ifade edildiği açıklamada, son bir ayda da 13 binanın yıkıldığı kaydedildi. İlde bulunan metruk binaların sürekli olarak polis ve jandarma ekiplerince denetlendiğinin kaydedildiği açıklamada, asayiş açısından risk oluşturabilecek bazı binaların restore edildiği, bazılarının girişlerinin ise kapatıldığı kaydedildi.

"Valiliğimiz koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki metruk binaların kontrolü ve güvenliği titizlikle sürdürülüyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Kamu düzeni ve suçla mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, metruk binaların durumları incelenerek gerekli tedbirler alınıyor. Valiliğimiz koordinasyonunda, belediye başkanlıkları ve diğer ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmalarda, metruk binaların bazıları restore edilerek yeniden kullanıma açılmış, bazıları yıkılmış ve bazılarının giriş-çıkışları kapatılarak uygunsuz kullanımı engellenmiştir. İlimiz merkezi ve ilçesinde asayiş açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen toplam 283 metruk binanın tespiti yapılmış, bu binalardan 106’sının tamamen yıkılması sağlanmıştır. Son bir ay içerisinde ise 13 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirilmiştir. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından veya motorize ekiplerle gerçekleştirilen kontrollerde, metruk binalar ve yapılar suç faillerinin konaklaması veya suç unsuların gizlenmesi ihtimalelerine karşı sürekli olarak denetlenmektedir. Bu sayede kamu düzeni ve güvenliği maksimum seviyede sağlanmakta, il genelindeki metruk binaların suçlara ve suç unsurlarına karşı güvenliği arttırılmaktadır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildiNarkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntülerAntalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralıAnkara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Çankırı Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Akif eczanesi
Atkaracalar
Ekin eczanesi
Merkez
Elif eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Ilgaz
Karaagaç eczanesi
Kursunlu
Şifa eczanesi
Kizilirmak
Eda eczanesi
Yaprakli
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.