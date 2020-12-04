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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 04.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ayaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Ayaz, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler Direnişte", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorluk çektiğini belirten Ayaz, "Emek verenlerin emeğine sağlık. Oy kullanırken bu yılın temasına uygun olarak oy vermeye çalıştım ama seçim yapmak gerçekten çok zor. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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