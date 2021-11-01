Çankırı Valisi Ayaz'dan gençlere aşı çağrısı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, aşı yaptırmamış gençlerin aşı yaptıranlara göre hastaneye yatma oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Ayaz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Çankırı'nın en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında olduğunu hatırlattı.

Bu hafta vaka sayılarında düşüş olduğunu, bu düşüşün devamını ümit ettiklerini belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Kış öncesi hedefimiz aşılamada biraz daha mesafeyi katetmek. Bu hafta yine okullardaki aşılama çalışmalarımız devam edecek. Velilerimizin onaylarını toparlıyor arkadaşlar, bu hafta da okullarımızda hem il merkezi hem de ilçelerimizde arkadaşlarımız yerinde aşılama yapacaklar. Öğrencilerimizi de elden geldiğince aşılayıp önümüzdeki süreçte karantinaya alınan sınıf sayısını, hasta olan öğrenci sayımızı minimize etmek hedefimiz. Dolayısıyla hastalığın evlere gidişini engellemek için büyük bir gayretimiz olacak."

Salgının henüz bitmediğini, tedbirlerle ilgili gevşemenin de çok erken olduğunu vurgulayan Ayaz, "Son bir hafta içerisinde 6 vatandaşımızı daha kaybettik koronavirüs sebebiyle. Şu anda hastanemizde de 55 hastamız var. Çok şükür uzun bir aradan sonra ilk defa entübe hastamız yok, bugün itibarıyla 15 yoğun bakım hastamız var. Bu hastalarımızdan önümüzdeki günlerde entübe olanlar olabilir. Artık salgın ya aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamayanlar açısından ağır seyrediyor. Bizim hem vefat eden vatandaşlarımız hem hastanedeki vatandaşlarımızdan da gördüğümüz genel tablo bu şekilde. Gençlerimizi bir kere daha uyarıyoruz, özellikle aşı yaptırmamış olan gençlerimizi. Çoğunlukla servisten dönüyorlar ama yine de hastaneye yatma oranları aşı olmuşlara göre çok çok yüksek." diye konuştu.

Kentte son bir ayda 28 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini aktaran Ayaz, toplam vefat sayısının da 517 olduğunu kaydetti.

Kış mevsiminin yaklaştığını, bu süreçte kapalı alan kullanımının artacağına dikkati çeken Ayaz, "Artık tedbirlerin gevşediği, kışın yaklaştığı süreçte vatandaşlarımızı aşı olmamışlarsa aşı olmaya, aşılarını tamamlamaya ve çocuklarını da aşı yaptırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

