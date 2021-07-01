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Çankırı Valisi Ayaz'dan Kovid-19 aşısı olmayanlara çağrı:

01.07.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşılamada yaş grubu gençleştikçe maalesef aşılama oranımız da aşağıya doğru düşüyor. Onun için aşı olabilecek durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Aşılamada yaş grubu gençleştikçe maalesef aşılama oranımız da aşağıya doğru düşüyor. Onun için aşı olabilecek durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz." dedi.

Vali Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin neredeyse tamamen kalktığını ancak salgının henüz bitmediğini söyledi.

Salgının bir süre daha gündemde olacağının altını çizen Ayaz, "Bundan sonraki süreçte tüm enerjimizi aşılamaya vermek istiyoruz. Aşı konusunda ilerleme kaydedebilirsek, istediğimiz şekilde inşallah ağustos ayında çok daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Aşılama, şu anda 18 yaş üstüne açık, hatta bugün itibarıyla 50 yaş üzeri vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız üçüncü doz aşı da olabilecekler." diye konuştu.

Aşılamada genç nüfus oranının düşük olduğuna dikkati çeken Ayaz, "Aşılamada yaş grubu gençleştikçe maalesef aşılama oranımız da aşağıya doğru düşüyor. Onun için aşı olabilecek durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz. Virüsün gidecek yerinin kalmaması lazım. Yoksa vakalar, hastalık, mutasyonlar özellikle devam edecek." diye konuştu.

Kentte bugüne kadar birinci ve ikinci doz toplam 134 bin 54 doz aşı uygulandığını, herhangi bir sorun da yaşanmadığını vurgulayan Ayaz, vatandaşların bilimsel temelden yoksun iddialara itibar etmemesini istedi.

Kentte Hindistan varyantının da görüldüğünü bildiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık Bakanımız, '26 ilde görüldü' dedi. Salgın hastalıkla mücadele ediyoruz, ilimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız. Şu an için durumu iyi ama hepimizin dikkat etmesi gerekmekte. Hastanemizde 18 hastamız var, bunların 13'ü serviste, 5'i de yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki tüm hastamız entübe durumda. Bugüne kadar vefat sayısı 419, bir süredir sabit kalıyor. 1 Haziran'da yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409'du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik."

Ayaz, Kurban Bayramı ile ilgili bazı endişeleri bulunduğunu dile getirerek, "Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Şu anda herkes salgının bittiği kanaatinde genel manada. Dün ilimizde 1938 aşı yaptık. Günlük 4 bin 500 aşıyı çok rahat yapabilecek durumdayız ama son 1 haftaya baktığımızda 2 bini geçtiğimiz 2 gün var. Bunun dışında aşılama sayılarımız 2 binin altında seyretmiş durumda. Bundan da hiç memnun değiliz. 4 milyon 224 bin 729 lira salgının başından beri ceza yazmışız. 508 bin 271 lirasını tahsil etmişiz." ifadelerini kullandı.

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