Çankırı'da 112 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 112 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 109 bin 200 boş makaron, 3 bin 400 içi tütün dolu makaron, 1 kilogram paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi ve alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

