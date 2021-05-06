Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolunda tehlikeli madde taşımaya uygun olmadığı değerlendirilen nakliye aracında arama yapıldı.

Aramada tankta motorinle karıştırılmış 28 bin 757 litre katkılı akaryakıt olduğu tespit edildi.

Ekiplerce E.D'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz