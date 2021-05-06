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Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

06.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı'da 28 bin 757 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 28 bin 757 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolunda tehlikeli madde taşımaya uygun olmadığı değerlendirilen nakliye aracında arama yapıldı.

Aramada tankta motorinle karıştırılmış 28 bin 757 litre katkılı akaryakıt olduğu tespit edildi.

Ekiplerce E.D'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem yapıldı.

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