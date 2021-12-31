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Çankırı'da 56 litre sahte içki ele geçirildi

31.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da 56 litre sahte içki ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aşağıyanlar köyü ve il merkezinde İ.A'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte 40 litre rakı ve 16 litre viski ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı.

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Çankırı sahte içki

Çankırı Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Çankırı Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

Kahraman Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
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