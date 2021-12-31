Çankırı'da 56 litre sahte içki ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aşağıyanlar köyü ve il merkezinde İ.A'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte 40 litre rakı ve 16 litre viski ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı.



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