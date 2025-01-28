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Çankırı'da aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 zanlıdan biri Tokat'ta yakalandı

AA AA
28.01.2025 11:50
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Çankırı'da bir aracın plakasını çalıp aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheliden biri Tokat'ta yakalandı.

İddiaya göre, Y.E. (41) ve Ş.İ, 34 CUK 200 plakalı otomobille Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halinde bulunan 34 LS 2175 plakalı otomobilin plakalarını çalıp kendi araçlarına taktı.

Zanlılar, daha sonra Kurşunlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan 2 bin 500 liralık akaryakıt alıp ücretini ödemeden kaçtı.

Tokat'ın Reşadiye ilçe girişinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçmaya çalışan zanlılar bir araca çarptı.

Bu sırada araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.E. jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan Ş.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Araçta yapılan aramada, jeneratör ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Çankırı Tokat Reşadiye

Tokat Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:52
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:15
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